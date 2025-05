Sur 11,9 millions d’habitants recensés en Tunisie, seuls 0,55 % sont étrangers

L’âge moyen en Tunisie est actuellement de 35 ans, ce qui signifie que la pyramide des âges prend une forme marquée par le vieillissement de la population.

C’est ce qu’a indiqué le directeur général de l’Institut national de la statistique (INS), Bouzid Nsiri, lors d’une conférence de presse tenue ce samedi 17 mai 2025, pour présenter les résultats officiels du recensement général de la population et de l’habitat pour l’année 2024.

Selon les données communiquées, la population résidente en Tunisie s’élève à 11 972 169 habitants, contre 10 982 800 en 2014, enregistrant ainsi un taux d’accroissement annuel moyen de 0.87% par rapport à 2014.

Entre 1921 et 2024, soit environ un siècle environ, la population en Tunisie a été multipliée par six, passant de 2 millions à près 12 millions habitants.

La composition démographique est constituée de 50,7% de femmes contre 49,3% d’hommes, soit un écart de 1,4 %.

La proportion d’étrangers résidant en Tunisie sans nationalité tunisienne est estimée, quant à elle, à 0,55 %, ce qui dément les allégations catastrophistes et à connotation racistes selon lesquelles la forte présence des migrants africains subsahariens dans notre pays risque de changer la composition ethnique de sa population et son identité arabo-musulmane.

Pour sa part, le directeur technique du recensement, Abdelkader Talhaoui, a indiqué que la proportion d’enfants âgés de 0 à 4 ans a connu une baisse significative, atteignant 5,86%, contre 11% en 1965, conséquence d’une baisse de la natalité: les Tunisiens se marient plus tardivement et font moins d’enfants, pour des raisons essentiellement économiques.

Les résultats du recensement sont répartis selon plusieurs catégories et secteurs, tels que la structure démographique, l’éducation et la formation, l’emploi, la couverture sociale, la santé, les migrations internes et externes, le genre, l’enfance, la jeunesse et les personnes âgées.

I. B.

Accéder au rapport sur le site de l’INS.

Extrait du rapport : La population étrangère

Pendant la période coloniale, la population étrangère représentait environ 10% de la population résidente en Tunisie. Mais, après l’indépendance et le départ des Français, le nombre d’étrangers a diminué, passant de 341 473 personnes en 1956 (soit environ 9% de la population totale) à 66 834 en 1966 (soit 1,5%).

Après 1966, la population étrangère en Tunisie est restée relativement stable, avec un effectif d’environ 40 000 individus, représentant environ 0,5 % de la population totale.

À partir de 2004, toutefois, on observe une augmentation : la population étrangère atteint 53 490 personnes en 2014, puis 66 349 en 2024. Malgré cette progression, leur part dans la population totale reste relativement faible, ne représentant que 0,55% en 2024.

Néanmoins, il faut souligner que cette augmentation, bien que, en apparence, modeste, entraîne des répercussions considérables aux niveau économique et social.