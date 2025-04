L’Italie et la Tunisie célèbrent 60 ans de missions archéologiques

A l’occasion du soixantième anniversaire de la première mission archéologique italo-tunisienne, l’Institut national du patrimoine (INP), l’ambassade d’Italie en Tunisie et l’Institut culturel italien de Tunis organisent les 23 et 24 avril 2025 deux journées d’étude, consacrées aux résultats des missions de fouilles actuellement en cours et aux projets de coopération dans le secteur.

Les journées se dérouleront au prestigieux siège du Musée national du Bardo à Tunis et permettront aux directeurs des missions de fouilles conjointes de présenter, également de manière informative, les travaux réalisés jusqu’à présent sur d’importants sites archéologiques à travers le pays, ainsi que les projets en cours, informe l’Institut culturel italien de Tunis dans une note, précisant qu’un espace sera également accordé aux résultats des projets de coopération en cours tels que la collaboration entre l’INP et le Parc archéologique du Colisée sur la protection et la valorisation du site d’El Jem, ou en phase de démarrage, comme la collaboration entre l’INP, l’Institut central de restauration et l’Institut central d’archéologie pour la valorisation des sites archéologiques.

«Depuis soixante ans, la coopération archéologique entre la Tunisie et l’Italie est l’un des secteurs les plus dynamiques et représentatifs du dialogue culturel entre les deux pays. Avec 14 missions actives, l’Italie est le premier partenaire tunisien dans le secteur archéologique. Une primauté qui ne se mesure pas seulement aux résultats scientifiques exceptionnels obtenus, mais qui se distingue par un modèle de coopération fondé sur l’échange de compétences et l’enrichissement culturel mutuel, avec un accent particulier sur la valorisation des sites et la formation en conservation et restauration», a déclaré l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas.

Le travail conjoint de chercheurs et de chercheurs italiens et tunisiens a permis au fil des décennies et continue de permettre de plus en plus la découverte et la valorisation de sites d’une importance historique et culturelle extraordinaire, appartenant à différentes époques, de la Préhistoire au Moyen Âge, avec une attention particulière aux époques punique et romaine.

La conférence sera ouverte par les allocutions de la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas et du directeur général de l’Inp, Tarek Baccouche.