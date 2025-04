Du 15 avril au 9 mai 2025, la salle des expositions de la Maison de la Culture Ibn Rachiq accueille les œuvres de l’artiste peintre Ferid Arfaoui, réunies sous un thème aussi universel qu’essentiel : «Espoir».

Djamal Guettala

À travers une série de tableaux réalisés à l’acrylique sur toile, l’artiste livre une exploration picturale à la fois brute et poétique, où chaque œuvre devient un fragment d’émotion, un écho de l’intériorité. Intitulées ‘‘Espoir’’, ‘‘Intime promenade’’, ‘‘Narcisse’’ ou encore ‘‘Nostalgie’’, ces œuvres ne sont pas de simples images, mais des invitations à sentir, à s’émouvoir et à partager.

Les toiles de Ferid Arfaoui s’imposent par leur langage visuel unique : des silhouettes humaines aux visages anonymes, des regards absents, des animaux au symbolisme fort, le tout enveloppé dans des couleurs puissantes et contrastées. Entre abstraction maîtrisée et figuration déstructurée, l’artiste crée un espace de réflexion où l’intime rejoint l’universel.

Ferid Arfaoui est docteur en arts et artiste plasticien tunisien, actif sur la scène artistique contemporaine. Il joue un rôle important dans la vie académique en tant qu’enseignant-chercheur et ancien directeur du département des arts plastiques à l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis (Isbat). Il participe régulièrement à des colloques, conférences et séminaires, et publie des ouvrages ainsi que des articles scientifiques portant sur les enjeux de l’art contemporain arabe. Son parcours artistique comprend sept expositions personnelles, de nombreuses participations à des expositions collectives, ainsi que des interventions dans des émissions radio et télévisées, renforçant ainsi sa présence dans le débat culturel et artistique en Tunisie.

Cette nouvelle exposition, riche en sensations et en significations, démontre une fois encore la capacité de l’art à guérir, à interroger, à faire naître l’espoir — même à travers la douleur ou l’absence.

Avec ‘‘Espoir’’, Ferid Arfaoui invite le public à une expérience esthétique intime, où chaque toile devient un miroir tendu vers notre propre humanité.