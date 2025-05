Exposition à Rome │ La Tunisie entre contemporanéité et tradition

L’Espace WeGil de Rome accueillera entre le 12 mai et le 1er juin 2025 une exposition intitulée «La Tunisie entre contemporanéité et tradition», qui vise à renforcer le pont culturel entre l’Italie et la Tunisie en offrant au public romain «un voyage dans le rêve de la Méditerranée».

L’exposition – organisée par le critique Giuseppe Ussani d’Escobar, avec le soutien de l’ambassade de Tunisie en Italie, de Sphaerica et avec le mécénat de la Région du Latium – réunit quatre artistes tunisiens : l’architecte-peintre Mourad Zoghlami; Kaouther Kassou Jellazi, connue pour ses broderies sur toile dédiées à la mémoire du corps féminin; Ilhem Sbaii Chaabane, peintre et éducatrice avec une carrière de trente ans; et Aziza Guermazi, fraîchement sortie du succès de son exposition personnelle «I have a dream» à Tunis.

Mourad Zoghlami, architecte-artiste, auteur du pavillon tunisien à l’Expo de Yeosu 2012, de Milan 2015 et d’Osaka 2025 (projet primé), apporte à Rome ses œuvres qui entremêlent conception architecturale et recherche picturale.

Kaouther Kassou Jellazi est une enseignante et artiste plasticienne, connue pour ses cycles de toiles brodées qui réinterprètent la mémoire du corps féminin, présentes dans de nombreuses expositions collectives en Tunisie et en Europe.

Ilhem Sbaii Chaabane, diplômée de l’Institut supérieur d’art, d’architecture et d’urbanisme de Tunis (Isbat), allie la peinture à la recherche en art-thérapie et à la formation numérique, avec trente années d’activité d’exposition.

Espace WeGil à Rome.

Aziza Guermazi, née en 1991, explore – avec des couleurs vives et des figures oniriques – l’utopie d’une société harmonieuse; son exposition personnelle «I have a dream» a été accueillie en 2023 par la galerie Musk & Amber à Tunis.

La direction scientifique de l’exposition est confiée à Giuseppe Ussani d’Escobar, critique et commissaire d’exposition actif entre Rome et l’étranger;0 la production est signée Sphaerica, une société impliquée dans des événements artistiques dans des lieux institutionnels, déjà partenaire de projets tels que le collectif «I Like It Raw» pour la Rome Art Week 2022.

L’ambassade de Tunisie en Italie a coordonné la participation des artistes et le soutien logistique, tandis que la Région Latium assure le mécénat à travers les structures de WeGil Rome International.

D’après Ansamed.