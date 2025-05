Tennis │ Kia sponsorise Aziz Dougaz au Kia Tunis Open 2025

City Cars Kia annonce le sponsoring du tennisman tunisien Aziz Dougaz dans le cadre de la 20ᵉ édition du tournoi Kia Tunis Open 2025, qui se tiendra du 12 au 17 mai au Tennis club de Tunis.

Actuellement meilleur joueur tunisien, Aziz Dougaz s’est illustré sur les courts par son ambition, sa persévérance et sa progression constante sur le circuit professionnel. Son engagement, son esprit combatif et son attachement à la Tunisie font de lui un modèle pour la jeunesse et un porte-drapeau idéal des valeurs de performance que partage la marque Kia.

En sponsorisant Aziz Dougaz pour cette édition du Kia Tunis Open, City Cars Kia réaffirme son engagement constant envers le développement du tennis tunisien et l’encouragement des jeunes talents.

Partenaire fidèle du Tennis Club de Tunis (TCT) depuis plusieurs années, Kia contribue activement à la promotion du sport de raquette, notamment à travers ce tournoi d’envergure internationale qui rassemble chaque année des talents venus du monde entier.

Véritable rendez-vous incontournable du tennis professionnel en Tunisie, le Kia Tunis Open incarne l’esprit de compétition, de dépassement de soi et de passion que Kia souhaite encourager.

Kia Tunis Open – Open to all.

Communiqué.