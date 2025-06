Mariem Houij, la star du football féminin tunisien, rêve encore plus grand

S’il ne fallait résumer la carrière de Mariem Houij qu’en un seul instant, ce serait sans doute celui-ci : un sprint, une frappe précise et un but inscrit à peine 17 secondes après le début du match contre le Togo lors de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine de la CAF TotalEnergies – le but le plus rapide de l’histoire du tournoi.

Ce but est devenu viral et est devenu le symbole d’une joueuse qui repousse sans cesse ses limites. À 30 ans, l’attaquante tunisienne est bien plus qu’une simple buteuse. Elle est une pierre angulaire, un modèle et une source d’inspiration pour toute une génération de jeunes filles qui rêvent de suivre ses traces.

Depuis ses débuts en équipe nationale, Mariem Houij a inlassablement représenté les Aigles de Carthage (équipe féminine) avec détermination et passion. Dix-huit ans plus tard, elle se prépare pour une nouvelle Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies de la CAF avec un objectif clair : propulser la Tunisie au niveau supérieur.

Loin de se reposer sur ses lauriers, la joueuse, formée à Médenine puis ayant évolué en Europe (notamment en Turquie et en France), continue de faire évoluer son jeu tout en encadrant les jeunes joueuses, notamment celles de la diaspora.

Dans un entretien exclusif au site CAFOnline.com, Mariem Houij parle de son plus célèbre but : «Ce but est indéniablement un moment historique dans ma carrière et dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies. On m’en parle encore aujourd’hui en Tunisie. C’est toujours gratifiant de constater l’impact qu’il a eu sur les gens.»

Mariem Houij s’entraîne sérieusement pour préparer la prochaine CAN féminine (Wafcon) qui se tiendra du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. La Tunisie est dans le groupe B avec le Nigeria, l’Algérie et le Botswana, des équipes de haut niveau.

«Nous voulons réaliser une belle performance et atteindre les huitièmes de finale. Lors de la dernière édition, nous avons franchi la phase de groupes pour la première fois en 12 ans, avant d’être éliminées par l’Afrique du Sud, championne en titre. C’était une avancée majeure. Maintenant, nous voulons aller encore plus loin et faire la fierté de notre pays», déclare Houij, qui espère encore marquer des buts.

Les points forts des Tunisiennes, selon elle ? «Ce qui nous distingue vraiment, c’est notre cohésion, notre esprit d’équipe et notre absence d’ego. Nous formons un groupe soudé, sans star-system, et c’est là notre plus grande force», répond-elle.