Adieu Monsieur Philippe Labro !

Attristé par la disparition de Philippe Labro. Un monument de la culture française. Mort mercredi 4 juin 2025 à l’âge de 88 ans. C’est l’un des romanciers que j’apprécie le plus et mon romancier français préféré.

Chedly Mamoghli *

Il a abordé tous les thèmes de la vie sans complexe, avec profondeur et sincérité mais toujours avec pudeur. L’enfance, les parents, la jeunesse, l’amour, l’amitié, la dépression dans ‘‘Tomber sept fois, se relever huit’’, son expérience de mort imminente racontée dans ‘‘La Traversée’’, le monde professionnel, les cercles du pouvoir et évidemment l’Amérique!

Philippe Labro fut incontestablement le plus américain des Français. Toute sa vie, il a porté la chevalière de l’Université Washington et Lee à Lexington où il a été étudiant dans les années 1950, chose rare pour un Français surtout à cette époque! Cette expérience lui inspirera deux romans ‘‘L’Étudiant étranger’’ et ‘‘Un été dans l’Ouest’’. Dans le premier, il évoque la vie sur le campus universitaire et dans le second les vacances d’été passées dans les forêts du Colorado en tant que bûcheron.

Plus tard, jeune journaliste pour France Soir, il était aux États-Unis au moment de l’assassinat de Kennedy, il se déplacera immédiatement à Dallas et couvrira l’un des événements les plus importants de l’Histoire politique du XXe siècle. Cinquante plus tard, il en tirera un livre ‘‘On a tiré sur le président’’. L’Amérique sera toujours au cœur de son œuvre jusqu’à son dernier roman ‘‘Deux Gimlets sur la 5ème Avenue’’.

Et tant et tant de romans…jusqu’au plus intime et au plus bouleversant ‘‘Ma mère, cette inconnue’’ où il raconte et explore le destin de sa génitrice. Il dira que c’est le livre le plus difficile qu’il aura écrit.

Philippe Labro était aussi un réalisateur. C’est Jean-Pierre Melville qui l’a initié au cinéma. Il disait que c’était son ami et son maître et à travers lui, il fera la connaissance d’Alain Delon.

Parmi les grands films de Labro, ‘‘Sans mobile apparent’’ est devenu un classique du cinéma français. C’est un thriller tourné dans le port et le vieux Nice avec Jean-Louis Trintignant qui incarnait le rôle principal. Il y a eu aussi ‘‘L’Héritier’’ avec Jean-Paul Belmondo et ‘‘Rive droite, rive gauche’’ avec notamment Gérard Depardieu. C’est Philippe Labro qui a découvert et révélé Fabrice Luchini qui était à l’époque un jeune garçon coiffeur rencontré à Angoulême. Il lui offrira son premier rôle dans ‘‘Tout peut arriver’’. A l’annonce de sa mort, il commentera : «Ce journaliste était de la race de ceux en savent beaucoup, des touche-à-tout. Mais, chez lui, la détermination pour les choses intellectuelles restait prioritaire.»

Il fut sa vie durant un grand journaliste et un homme de médias accompli qui s’est exercé aussi bien à la presse écrite, à la radio qu’à la télévision.

Il fut également parolier notamment pour Johnny Hallyday et Serge Gainsbourg.

Il faut des pages et des pages pour revenir sur la vie bien remplie et le parcours très riche de l’éclectique et touche-à-tout de génie qu’il était.

Philippe Labro incarnait avant tout l’esprit français et l’élégance française qui hélas deviennent de plus en plus rare.

Juriste.