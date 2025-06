Formation d’animateurs de ciné-clubs à Bizerte

Le programme Cinéphilia et l’association Echos Cinématographiques organisent une formation d’animateurs de ciné-clubs du 20 au 26 juin 2025 au cinéma Majestic, à Bizerte.

Cette formation est une invitation à acquérir et développer des outils d’analyse de films, d’animation de ciné-club et de programmation cinématographique.

À l’issue de la formation, les participant/e/s auront la possibilité de contribuer aux séances du ciné-club du cinéma Le Majestic de Bizerte.

Les personnes cibles sont les cinéphiles, animateur.trice.s de ciné-clubs amateur.trice.s ou confirmé.e.s, cinéastes, curateur.trice.s et programmateur.trice.s. Ils/elles doivent être motivé.e.s avec un intérêt marqué pour la médiation et la transmission de la culture cinématographique.

Autres conditions exigées : démontrer un intérêt pour la médiation culturelle et la programmation cinématographique, résider en Tunisie, s’engager à être disponible entièrement pour l’ensemble des activités prévues.

La formation sera assurée par Abdessalem Chaabane, membre du bureau de la Fédération tunisienne des ciné-clubs (FTCC) de 2021 à 2024, qui a également dirigé la revue Nawadi-Cinéma, publication de référence consacrée à la réflexion critique autour du 7e art. Et Mohamed Frini, directeur de Hakka Distribution, première société de distribution tunisienne dédiée au cinéma d’auteur créée en 2013, spécialiste en distribution cinématographique et médiation culturelle.

Le programme est gratuit et prend en charge les frais de déplacement et le logement du 20 au 26 juin à Bizerte, ainsi que les repas

La date limite pour postuler est fixée au 8 juin 2025.

Cinéphilia est un programme de développement de capacités en médiation culturelle, en mobilisation des publics et en gestion de projets,