Réouverture de la piscine du Belvédère | Horaires et tarifs

Après des travaux de rénovation, la piscine municipale du Belvédère de Tunis a officiellement ouvert ses portes ce mardi 3 juin 2025.

La Municipalité de Tunis a précisé que le bassin accueillera les nageurs du mardi au dimanche, de 8h à 16h. La journée est divisée en quatre sessions de deux heures chacune, offrant une flexibilité aux visiteurs.

Le lundi est quant à lui réservé aux travaux de maintenance pour garantir la propreté et la sécurité des lieux, ajoute la même source, en indiquant que l’accès au bassin est fixé à 4 dinars par session et en invitant tous les visiteurs à respecter scrupuleusement les règles de sécurité et d’hygiène afin de garantir un environnement agréable et sûr pour tous.

Y. N.