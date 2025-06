Des nouvelles rassurantes de Chadha Hadj Mbarek depuis la prison de Belli

Depuis la prison de Belli à Nabeul, la journaliste Chadha Hadj Mbarek a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui lui ont apporté leur soutien.

C’est ce qu’a annoncé son frère Amen Allah Hadj Mbarek , ce mercredi 5 juin 2025, suite à la première visite à la prison de Belli, où elle a été transférée la semaine précédente.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Amen Allah Hadj Mbarek affirme que sa soeur est dans un meilleur état moral et physique et qu’elle a tenu à remercier tous ceux qui l’ont soutenue.

Chadha Hadj Mbarek, a par ailleurs demandé à récupérer ses cahiers restés à la prison de Messadine, dont un qui est particulièrement précieux car il contient une partie importante de son roman : « J’espère que ces cahiers me seront remis le plus rapidement possible afin que je puisse terminer mon roman » a-t-elle indiqué, citée par son frère.

Rappelons qu’il y a deux semaines, la journaliste avait observé une grève de la faim afin de réclamer un accès au soins médicaux, qu’elle a finalement suspendue le 20 mai après avoir bénéficié d’un examen médical et a reçu des médicaments, en attendant les résultats de différentes analyses.

