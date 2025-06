Tunisie | L’écrivain Hassouna Mosbahi tire sa révérence

L’écrivain tunisien de renommée internationale, Hassouna Mosbahi est décédé dans la soirée de ce mercredi 4 juin 2025, à l’âge de 75 ans.

Écrivain à multiples facettes : romancier, nouvelliste, traducteur et journaliste, Hassouna Mosbahi est né en 1950 à El Alâa dans le gouvernorat de Kairouan.

Diplômé de l’École normale supérieure, il a vécu de longues années à Munich, en Allemagne, avant de rentrer en Tunisie, où il a vécu ses dernières années.

Hassouna Mosbahi a marqué la scène littéraire arabe et francophone, laissant derrière lui une œuvre littéraire diversifiée sur différents sujets d’actualité en Tunisie et dans le monde arabe, notamment le désir de liberté et de libération, les consciences collectives, l’éthique de la religion et des coutumes…

Il sera accompagné à sa dernière demeure demain, jeudi 5 juin 2025 après la prière El-Asr à Haffouz (Kairouan).

Y. N.