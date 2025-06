Hackathon à Tunis : Le « Zéro gâchis challenge » pour lutter contre le gaspillage alimentaire

La municipalité de Tunis invite à participer au Zéro gâchis challenge, un hackathon lancé par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

Ce concours destiné aux 18-35 ans, a pour objectif de mobiliser l’intelligence, la créativité et l’engagement des jeunes afin de limiter le gaspillage alimentaire dans les zones urbaines, un enjeu majeur aux impacts économiques, sociaux et environnementaux.

La municipalité invite les personnes et ou groupes intéressés à soumettre leur projet pour limiter le gaspillage alimentaire, en proposant plusieurs thématiques : Prévention, réduction et gestion des pertes et gaspillage alimentaire, valorisation des invendus, optimisation des circuits de distribution, plateformes de dons, logistique intelligente, compostage, etc.

L’objectif est d’apporter des solutions utiles, durables et réellement innovantes pour un avenir où moins de nourriture finit à la poubelle, indique la même source.

Les candidats sélectionnés bénéficieront d’un programme de renforcement de capacités à travers des ateliers pratiques axés sur la construction du business model, l’élaboration du business plan, les techniques de pitch, l’économie circulaire et gestion des déchets organiques…

Les lauréats auront accès à des ordinateurs portables hautes performances, une visibilité nationale, des journées de formation intensives, un accompagnement pour accélérer la mise en œuvre de leurs idées.

Inscription