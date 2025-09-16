La Tunisie attrayante pour les entreprises allemandes, mais…  

Les entreprises allemandes en Tunisie affichent confiance et volonté d’investir, malgré des obstacles persistants que constate son enquête annuelle intitulée «Situation et perspectives des sociétés allemandes en Tunisie» ; dont les résultats ont été présentés ce mardi 16 septembre 2025.

L’enquête de cette année révèle un bilan globalement positif. Ainsi, 73 % des entreprises interrogées prévoient de maintenir ou d’augmenter leurs investissements sur la période 2025–2026.

Près de 84 % anticipent une croissance de leur activité et 69 % s’attendent à une situation économique stable ou en amélioration en 2026.

Ces résultats traduisent une confiance maintenue des entreprises allemandes dans le site tunisien, même si la proportion d’optimistes sur l’évolution de la situation économique a reculé par rapport à 2024 (80 %).

Un pays attractif pour les investisseurs

Les entreprises soulignent plusieurs atouts qui renforcent l’attrait de la Tunisie comme destination d’investissement. «La proximité géographique avec l’Europe constitue un avantage majeur pour nos échanges commerciaux», indiquent de nombreux acteurs. D’autres insistent sur «la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et compétitive, particulièrement dans les secteurs industriel et technologique».

La Tunisie se positionne comme site d’investissement présentant une main-d’œuvre qualifiée ainsi que des coûts de production particulièrement compétitifs.

Des freins administratifs de plus en plus marqués

L’enquête met toutefois en évidence une montée des difficultés liées aux relations avec l’administration, les services douaniers et la Banque centrale de Tunisie notamment les questions autours du code des changes. La part des entreprises déclarant rencontrer des obstacles administratifs est passée de 45 % en 2024 à 75 % en 2025.

Les résultats de cette enquête envoient un double signal : d’une part, la confiance renouvelée des entreprises allemandes envers la Tunisie comme destination d’investissement ; d’autre part, l’urgence de lever les entraves administratives qui empêchent les investisseurs de tirer pleinement profit des avantages et des opportunités qu’offre la Tunisie afin de renforcer la création d’emploi et de transfert de savoir-faire.

L’enquête complète site le site web de l’AHK.

I. B.