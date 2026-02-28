Trump annonce la mort de l’ayatollah Ali Khamenei

Le président américain Donald Trump a annoncé, ce samedi 28 février 2026, la mort du Guide suprême de la République islamique d’Iran, Ali Khamenei.

Selon Trump, Ali Khamenei est mort lors des premiers raids aériens israélo-américains lancés ce matin. Le président américain a justifié cette attaque par la nécessité d’empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire.

Il a par ailleurs explicitement appelé le peuple iranien à « prendre le contrôle de son gouvernement », affirmant que « l’heure de leur liberté était arrivée ». « Les frappes sur l’Iran vont continuer sans interruption tout au long de la semaine », a-t-il ajouté dans son message.

Notons que, pour l’heure, Téhéran n’a pas confirmé l’information concernant la mort de l’ayatollah Ali Khamenei.

Y. N.