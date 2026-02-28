Météo en Tunisie | Les prévisions pour cette nuit

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la stabilité semble marquer cette nuit, avec des températures relativement douces.

Pour cette nuit, le temps sera caractérisé par un passage de nuages résiduels sur la plupart des régions du pays. Un phénomène de brouillard localement dense est toutefois à prévoir en fin de nuit, principalement à proximité des côtes ainsi que dans les zones de plaines et de dépressions.

La prudence est donc de mise pour les automobilistes circulant tard dans la nuit ou au petit matin, indique l’Institut dans son bulletin.

En ce qui concerne les températures, l’INM annonce des valeurs comprises entre 8°C et 12°C sur le Nord et les hauteurs ouest et entre 12°C et 16°C dans les autres régions du pays.

Y. N.