Ramadhan à la Cité | Carole Samaha au Théâtre de l’Opéra de Tunis

Dans le cadre de Ramadhan à la Cité, le Théâtre de l’Opéra de Tunis présente Carole Smaha l’artiste charismatique pour une soirée vibrante.

Le rendez-vous est donnée pour dimanche 15 mars 2026 à 22h pour une soirée ramadanesque à la grande salle de l’opéra de la Cité de la Culture et les billets sont en vente en ligne.

Carole Samaha

Carole Samaha est une icône libanaise de la chanson.

Avant de faire de la chanson sa profession, elle a commencé sa carrière en tant qu’actrice dans le théâtre. Sa remarquable présence sur scène en dit long sur cette première vocation.

Sa rencontre avec le musicien Mansour Rahbani a été un tournant dans sa carrière artistique. Une collaboration qui cristallise sa carrière musicale qu’elle mène toujours aussi grandement jusqu’à nos jours. Sa voix puissante, son énergie, sa présence et sa sensibilité façonnent la diva de la scène qu’elle est.