Sécurité au Moyen-Orient | Avis aux Tunisiens résidant dans la région

Face à l’évolution rapide de la situation après les frappes israélo-américaines ce samedi 28 février sur l’Iran, et les ripostes de ce dernier vers Israël et les bases américaines au Moyen-Orient, les ambassades tunisiennes dans la région appellent la communauté à la vigilance.

Les Tunisiens résidant dans la région sont appelés à faire preuve de prudence et à se conformer strictement aux directives émises par les autorités locales et officielles. Ils sont également priés, face à cette escalade, d’éviter les zones sensibles et de limiter leurs déplacements.



Les autorités consulaires ont mis en place des lignes de communication directes via WhatsApp :

Dubaï : +971 4 261 7070

Jordanie : 07 9739 1012

Koweït : 69334210 / 22542144 / 22527608 / 22527401 / 22526261

«La sécurité de nos concitoyens est notre priorité absolue. Nous restons mobilisés pour répondre à toute situation d’urgence dans les plus brefs délais », précisent-elles.

Ces frappes marquent une nouvelle escalade régionale et font craindre un embrasement plus large au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité des Nations unies a prévu une réunion d’urgence ce samedi à 22h, pour évoquer « la situation au Moyen-Orient » après l’opération militaire lancée par Washington contre l’Iran.

Selon le Croissant-Rouge iranien, qui est en état d’alerte, on compte des dizaines de morts, dont au moins 85 dans une école de filles, et 747 blessés.

« Le recours à la force par les États-Unis et Israël contre l’Iran, et les représailles qui s’ensuivent dans toute la région, compromettent la paix et la sécurité internationales », a lancé pour sa part le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, qui condamne l’escalade militaire au Moyen-Orient et appelle à la cessation immédiate des hostilités.

