Affaire Daboussi | Le CRLDHT demande la libération de Bhiri et Ounissi

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a exprimé son inquiétude suite aux jugements rendus dans l’affaire du décès de Jilani Daboussi.

Dans un communiqué, le CRLDHT estime que les condamnations prononcées contre des dirigeants du mouvement Ennahdha soulèvent de graves interrogations. Il fait référence au verdict du tribunal de première instance de Tunis qui a prononcé, le 24 février 2026, des peines de quatre ans de prison ferme à l’encontre de Noureddine Bhiri, ancien ministre de la Justice d’Ennahdha, et de Mondher Ounissi, président par intérim du même parti.

« Comment expliquer que des ministres ou conseillers soient tenus pénalement responsables dans ce dossier, alors que de nombreux décès de détenus ont été enregistrés ces dernières années sans que la responsabilité politique des autorités successives ne soit engagée ? », s’interroge le CRLDHT, évoquant par ailleurs une « temporalité sélective et de graves irrégularités procédurales ».

Tout en réaffirmant son attachement au droit à un procès véritablement équitable, au respect strict des droits de la défense, à l’indépendance et à l’impartialité de la justice, ainsi qu’à la protection effective de la dignité et de la santé des personnes détenues, le CRLDHT a appelé à la libération de Noureddine Bhiri et de Mondher Ounissi.

