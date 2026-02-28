Ayachi Zammel | Les pourvois rejetés en cassation

La Cour de cassation a rejeté, hier vendredi 27 février 2026, les pourvois formés contre huit condamnations à la prison ferme visant Ayachi Zammel.

L’homme d’affaires et ancien candidat à la présidentielle 2024 sous la bannière du parti Azinmou , Ayachi Zammel, a été condamné par les tribunaux de Tunis, Jendouba, Kairouan et Siliana pour falsification de parrainages liés à sa candidature.

En première instance, il avait cumulé 35 ans de prison, mais en appel, des non-lieux et des réductions de peine ont ramené sa condamnation à 4 ans fermebet décision de la Cour de cassation rend ainsi ces condamnations définitives.

Y. N.