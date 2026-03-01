L’Iran confirme le décès de Khamenei et entame la transition

Ce dimanche 1er mars 2026, à l’aube, la télévision d’Etat iranienne a confirmé la mort de Ali Khamenei, Guide suprême de la République islamique d’Iran, à l’âge de 86 ans. Il était au pouvoir depuis trente-six ans. Un deuil de 40 jours de deuil et 7 jours fériés sera observé. Entretemps, la transition de l’après-Khamenei commence à se mettre en place. (Ph. Massoud Pezeshkian et Ali Khamenei).

L’annonce a été faite vers 05 heures (heure locale) par le présentateur en sanglotant. Mais ce dernier n’a pas précisé les circonstances du décès, ni évoqué les frappes israéliennes et américaines de samedi contre la résidence du guide à Téhéran. Des photos et images d’archives sont diffusées à l’antenne avec un bandeau noir à l’écran en signe de deuil.

Peu de temps après, les autorités ont confirmé la mort d’Ali Shamkhani, proche conseiller du guide, ainsi que Mohammad Pakpour, le chef des Gardiens de la révolution, les piliers du régime, qui ont promis, dans un communiqué, «un châtiment sévère» aux «meurtriers» de Khamenei.

Le communiqué a condamné «les actes criminels et terroristes commis par les gouvernements malfaisants des Etats-Unis et du régime sioniste», ajoutant : «la main vengeresse de la nation iranienne ne les lâchera pas avant d’avoir infligé aux meurtriers de l’imam de la Oumma un châtiment sévère et décisif qu’ils regretteront».

Trois hauts responsables, dont le président Massoud Pezeshkian, assureront la transition dans le pays, a annoncé ce dimanche un des conseillers de ce dernier, Mohammad Mokhber, cité par la télévision d’Etat.

Ce triumvirat sera composé de Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï, et d’un juriste du Conseil des gardiens de la Constitution.

Rappelons que l’annonce de la mort de Khamenei par le président américain Donald Trump, samedi soir, avait été accueillie avec joie par de nombreux Iraniens dans plusieurs villes du pays et à l’étranger.

Une page est tournée et une nouvelle page commence, mais on ne sait pas encore de quoi elle sera faite, car si le régime de la République islamique vacille aujourd’hui sur ses bases, il n’est pas encore tombé, et rien n’indique que sa chute sera imminente, car ses piliers sont toujours là, sauf un retournement de situation en son sein, ce que Trump et Netanyahu souhaitent pour ne pas avoir à mener une longue guerre d’usure dont leurs armées n’ont pas les moyens. Et tout l’enjeu est là et il tient à la capacité des dirigeants iraniens à résister aux raids israélo-américains. Ou à leur disposition à accepter les conditions de leurs assaillants pour sauver ce qui reste encore à sauver.

Latif Belhedi