Ligue des Champions | L’Espérance et Kanzari dos au mur

Après le match nul face au Stade Malien (0-0), lors de la rencontre aller du 1er tour de la phase de poule de la Ligue des champions africaine, samedi 22 novembre 2025, au Stade Hamadi Agrebi de Radès, l’entraîneur de l’Espérance de Tunis a fait une déclaration qui a choqué les supporters «Sang et Or».

Lors de la conférence de presse d’après-match, Maher Kanzari, a déclaré : «On va essayer d’aller le plus loin possible dans cette compétition (…) Le football n’est pas une science exacte. Avec l’effectif actuel et les blessures, on n’est pas favoris sur le papier mais l’Espérance sera toujours là».

Le coach espérantiste a-t-il cherché à desserrer la pression exercée sur lui et ses joueurs par les supporters de l’Espérance, qui espèrent voir leur club renouer avec la plus haute marche du podium de cette compétition qui leur tourne le dos depuis 2021, et ce, en tenant un discours franc, réaliste et direct ?

Peut-être, et cela se défend, car l’Espérance a montré que, sans deux de ses créateurs en attaque et principaux buteurs Youcef Belaili et Yann Sasse, elle n’a plus de griffes et ne parvient plus à marquer des buts.

Les occasions toutes faites gâchées par la plupart des joueurs lors du match contre le Stade Malien apportent la preuve, s’il en est besoin, de l’indigence offensive de l’équipe aujourd’hui à la disposition de Kanzari. Mais le franc-parler de ce dernier n’a pas plu et a même choqué beaucoup de supporters espérantistes qui ont exigé son départ avant qu’il ne soit trop tard.

Il serait peut-être plus sage de laisser encore une chance à Kanzari pour relancer l’équipe au cours du prochain match contre Petro Luanda, vendredi 28 novembre. En espérant une victoire en déplacement qui servirait de déclic pour toute l’équipe.

I. B.