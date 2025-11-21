Le Marathon Comar pour une Tunisie plus verte

Le 38e Marathon Comar deTunis-Carthage se tiendra le 30 novembre 2025, avec la participation attendue de plus de 10 000 athlètes (contre 8049 en 2024), dont 1500 étrangers (contre 1058 en 2024), issus de 50 pays (contre 45 en 2024), auxquels s’ajouteront autant de spectateurs et de visiteurs, tunisiens et étrangers. (Ph. Les maillots officiels des différentes courses)

Imed Bahri

Ces statistiques, présentées lors de la conférence de presse organisée ce vendredi 21 novembre par les responsables des Assurances Comar, qui organisent cet événement sportif annuel majeur depuis 1996 (avec deux seules années d’interruption en 2020 et 2021 pour cause d’épidémie de Covid 19), montrent l’importance que revêt désormais cet événement sportif inscrit sur le calendrier international de l’AIMS et de World Athletics.

Un événement sportif inclusif…

Le directeur du comité d’organisation de la course Lotfi Belhaj Kacem, entouré de ses principaux collaborateurs et partenaires, représentants les ministères de l’Intérieur et du Tourisme, de la Fédération tunisienne d’athlétisme (FTA) et de l’association Tounes Clean Up, ont présenté les différents volets de l’organisation : sportif, sécuritaire, sanitaire, touristique et culturel, insistant sur le caractère inclusif du Marathon Comar auquel prennent part, chaque année, des milliers de coureurs professionnels et amateurs, hommes, femmes et enfants, issus de toutes les catégories sociales, sans compter leurs accompagnateurs et membres de leurs familles qui participent activement à cette grande fête.

Cet événement, qui mobilise 400 bénévoles dont 300 employés des Assurances Comar, anime la capitale et sa banlieue pendant trois ou quatre jours, avant et après la course, au sein du Village du Marathon érigé devant le siège de l’entreprise organisatrice au centre-ville de Tunis, pour servir de lieu de rencontre entre tous les protagonistes : coureurs, organisateurs, sponsors, public, etc.

Depuis le lancement de l’inscription, le 13 octobre dernier, en ligne ou auprès du bureau central à Tunis ou des magasins de Decathlon, et jusqu’au 21 novembre, quelque 6072 coureurs se sont déjà inscrits pour prendre part aux 4 courses prévues : le Marathon Kids (1 km), la Course pour tous (5 Km), le semi-marathon (21,1 km) et le marathon (42,195km).

«Le cap des 10 000 coureurs pourrait être dépassé lors de cette édition», a assuré M. Belhaj Kacem, qui s’est félicité de l’importance que revêt aujourd’hui le Marathon Comar et des dynamiques qu’il a su instaurer à plusieurs niveaux, et notamment en s’associant à la création de nombreux marathons régionaux, notamment à Kairouan, Monastir et Djerba, «le but étant de promouvoir la course à pied dans toutes les régions du pays, en espérant voir éclore bientôt des champions tunisiens qui monteront en haut du podium du Marathon Comar», a-t-il expliqué.

… et écoresponsable

Marouane Ben Saïd, membre du comité d’organisation, qui a pratiquement l’âge du Marathon Comar, a beaucoup insisté, pour sa part, sur l’engagement écologique de cet événement sportif qui multiplie les actions en faveur de la préservation de l’environnement et du reboisement des forêts détruites par les incendies de manière. Le but des organisateurs est de réduire l’empreinte carbone de la course à 0 émission de CO 2 lors de sa 40e édition dans deux ans, contre 281 tonnes de CO 2 aujourd’hui.

Dans ce contexte, et en collaboration avec l’association Tounes Clean Up, quelque 156 500 arbres ont été plantés entre 2021 et 2024, a précisé M. Ben Saïd, ajoutant que le Marathon Comar continue de sensibiliser les participants à la nécessité de préserver l’environnement, non par des déclarations d’intention mais par des actions concrètes dont les effets sont mesurables et durables. Près de 80% des arbres plantés en quatre ans ont bien poussé et contribuent déjà à la séquestration des gaz à effet de serre, a-t-il assuré.