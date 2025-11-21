Tunisie – Handball | Décès de l’arbitre Kaïs Ouerghemi dans un accident de la route

La Fédération tunisienne de handball a annoncé avec tristesse et douleur le décès du jeune arbitre Kaïs Ouerghemi, dans accident de la route.

Dans une note diffusée ce vendredi 21 novembre 2025, la Fédération a appelé les clubs, arbitres, observateurs techniques ainsi que les supporters du handball tunisien à observer une minute de silence en hommage à Kaïs Ouerghemi, et ce, au lancement de toutes les rencontres officielles prévues ce week-end.

« La disparition de Kaïs laisse un vide immense au sein de la famille du handball tunisien, dont il était un membre prometteur et apprécié. L’ensemble de la communauté sportive tunisienne est uni dans le chagrin et la prière pour le repos de l’âme du jeune arbitre », a commenté la Fédération, en présentant ses condoléances à la famille, aux proches et amis du regretté Kaïs Ouerghemi.

Y. N.