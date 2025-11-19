Le champion tunisien Fares Ferjani décroche l’or à Riyad

Le champion olympique Fares Ferjani a brillamment décroché la médaille d’or lors des épreuves de sabre aux Jeux islamiques organisés à Riyad, en Arabie saoudite.

C’est ce qu’annonce le Comité national olympique tunisien (Cnot), en félicitant Fares Ferjani pour cette nouvelle distinction confirmant une nouvelle fois son statut d’athlète de haut niveau.

Cette victoire prestigieuse vient enrichir son palmarès déjà remarquable et souligne l’excellence de l’escrime tunisienne sur la scène internationale, a encore commenté le Cnot.

Et d’ajouter : « cette médaille d’or tant méritée ! Son succès est une source d’inspiration pour toute la délégation et pour la jeunesse tunisienne ».

Y. N.