Trafic d’ecstasy Gafsa | Trois dealers arrêtés

Dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de drogue, la brigade anti-stupéfiants de Gafsa est parvenue à démanteler un réseau opérant dans région.

Une source sécuritaire a indiqué ce lundi 24 novembre 2025 à Mosaïque FM que les membres dudit réseau se procuraient les comprimés d’ecstasy à Tunis, en ajoutant que l’opération a permis d’arrêter trois suspects en possession de 500 comprimés d’ecstasy.

Ces derniers qui étaient également en possession d’une importante somme d’argent, ont été placés en détention, en attendant la suite de l’enquête.

Y. N.