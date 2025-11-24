Sousse | Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Sahloul

Les unités du District de sécurité de la ville de Sousse ont démantelé un réseau de trafic de drogue dans la région de Sahoul. Le coup de filet a été effectué au terme d’une opération de surveillance des membres du réseau.

Selon une source sécuritaire citée par Mosaïque FM, l’opération a permis la saisie de plus de 20 kg de résine de cannabis (zatla) et l’arrestation de deux individus clés, qui ont été placés en détention pour possession et trafic de stupéfiants.

D’autres personnes impliquées dans l’opération sont activement recherchées.

I. B.