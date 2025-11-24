Tunisie | Libération de Mustapha Jemmali et Abderrazek Krimi

Mustapha Jemmali et Abderrazek Krimi, respectivement président et directeur de projets de l’Association du Conseil tunisien pour les réfugiés seront libérés après le verdict prononcé, ce lundi 24 novembre 2025, par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis.

En effet, selon une source judiciaire citée par l’agence Tap, Mustapha Jemmali et Abderrazek Krimi ont été condamnés à deux ans de prison et ont bénéficié d’un sursis pour la partie restante de la peine après déduction de la période passée en détention depuis mai 2024.

On notera par ailleurs qu’aucune charge n’a été retenue à l’encontre de quatre autres membres de la même associations poursuivis dans cette affaire et qui avaient comparu en état de liberté et qui ont bénéficié d’un non-lieu.

Rappelons que les membres précités de l’association sont accusés d’avoir facilité l’entrée clandestine de migrants en Tunisie.

