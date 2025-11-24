Tunisie | Dix et douze ans de prison pour offense au président

Le secrétaire régional du mouvement Ennahdha à Béja, Mohamed Mzoughi, a été condamné à 10 ans de prison, et un médecin résident à Djerba à 12 ans de prison, dans une affaire d’offense au président de la République et d’incitation à la haine contre lui via les réseaux sociaux.

Ce verdict a été prononcé, vendredi 21 novembre 2025, par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de première instance de Tunis, qui a décidé de classer sans suite les charges retenues contre trois autres prévenus, qui comparaissaient en liberté.

Selon Diwan FM, citant une source proche du dossier, un autre prévenu, qui a également comparu en liberté, a été condamné à 10 ans de prison.

Le tribunal avait, auparavant, rejeté les demandes de mise en liberté de Mohamed Mzoughi et du médecin résident à Djerba.

I. B.