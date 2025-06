L’huile d’olive tunisienne brille en Suisse

Dans un poste publié sur sa page Facebook, l’ambassade de la Suisse en Tunisie a indiqué que la Tunisie s’était illustrée comme leader mondial de l’huile d’olive extra vierge lors du concours European International Olive Oil Competition (EIOOC), qui s’est tenu à Genève en avril 2025.

La Tunisie a remporté lors de ce concours 83 médailles d’or, dont 21 dans la catégorie santé (richesse en polyphénols, bienfaits cliniques) et 4 médailles d’argent.

Quelque 49 entreprises tunisiennes ont participé à l’événement parmi environ 150 issues de 15 pays.

Pour célébrer cette performance exceptionnelle autour de l’huile d’olive tunisienne, l’ambassadeur de Suisse en Tunisie Josef Renggli a organisé le 20 juin 2025 une cérémonie de remise des prix à la Résidence de Suisse à Carthage.

Cet événement a réuni producteurs primés, institutions tunisiennes, experts du secteur et médias pour mettre en lumière l’excellence tunisienne, l’importance de l’innovation, de la qualité et des bienfaits nutritionnels de l’or vert de la Tunisie. L’huile d’olive de Kairouan a été par ailleurs sélectionnée dans le cadre de la stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits du terroir, portée par le ministère de l’Agriculture à travers la Direction générale de la production agricole (DGPA) et l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) avec l’appui du projet Pampat Tunisie soutenu par la Suisse et mis en œuvre par l’Onudi Tunisie.