Tunis | Jihad Mejdoub libéré après une réduction de peine en appel

Le verdict prononcé, ce lundi 8 décembre 2025 la Cour d’appel de Tunis a conduit à la libération de l’étudiant en médecine Mohamed Jihad Majdoub, en détention depuis 2023.

En effet la chambre criminelle spécialisée dans l’examen des affaires de terrorisme près la Cour d’appel a décidé de réduire la peine de prison à deux ans avec une surveillance administrative à une année, ce qui entraîne sa remise en liberté pour avoir purgé ladite peine.

Pour rappel, l’étudiant avait été condamné en première instance à dix ans de prison et à cinq ans de surveillance administrative pour appartenance à un groupe terroriste.

Accusation que le concerné a totalement rejeté en affirmant n’avoir aucun lien avec le terrorisme.

