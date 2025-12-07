Qatar 2025 | La Tunisie ne perd pas espoir

L’équipe nationale tunisienne de football affrontera son homologue qatarie ce dimanche 7 décembre 2025 à 18 heures au stade Al Bayt, pour le troisième et dernier match du groupe A de la Coupe arabe de la Fifa, Qatar 2025, à Doha.

La Tunisie vise la victoire pour conserver ses chances de qualification. Cette dernière opportunité dépend du résultat du deuxième match du même groupe, qui opposera simultanément la Palestine à la Syrie.

La Tunisie ne compte qu’un point, suite à son match nul 2-2 contre la Palestine lors de la deuxième journée, après une défaite 0-1 face à la Syrie lors de la première journée.

La Tunisie occupe actuellement la troisième place, à égalité avec le Qatar, qui a eu lui aussi un nul et une défaite lors de ses deux premiers matchs face aux mêmes équipes, lesquelles partagent la première place du groupe avec 4 points chacune et il leur suffit d’un match nul ce soir pour se qualifier ensemble et renvoyer Tunisiens et Qataris à la maison.

Les coéquipiers de Mohamed Ali Ben Romdhane, bien que manquant de fraîcheur physique, ont certes dominé leurs deux premiers adversaires au cours d’une grande partie du match, mais ils ont flanché en seconde mi-temps et se sont laissé cueillir par des adversaires plus accrocheurs et plus entreprenants en attaque. Réussiraient-ils ce soir à battre le Qatar par un score de plus de 2 buts pour espérer se qualifier en cas de défaite des Palestiniens ou des Syriens ? Ils n’ont en tout cas pas le choix : ils doivent remporter au moins un match pour l’honneur et pour se réconcilier avec leurs supporters.

Reste que les coéquipiers de Akram Afif n’ont pas dit leur dernier mot eux non plus. Et eux aussi ont le dos au mur, et vont tout faire pour battre les Aigles de Carthage devant leur public. L’empoignade de ce soir risque d’être très relevée.

I. B.