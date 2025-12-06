Tunis | Manifestation sous le slogan «l’opposition n’est pas un crime»

Activistes, militants et partis de l’opposition de différentes orientations ont manifesté ce samedi 6 décembre 2025, au cœur de Tunis sous le slogan «l’opposition n’est pas un crime».

Cette marche vise à dénoncer l’injustice et à défendre les droits et les libertés, affirment les manifestants qui dénonce une «répression sans précédent» en Tunisie et une « grave atteinte à la libeté d’opinion et d’expression».

Des slogans hostiles au pouvoir en place ont été scandés lors de la manifestations, qui a également permis aux manifestants d’appeler à la libération des prisonniers politiques, en particulier ceux condamnés à de lourdes peine dans l’affaire de complot contre l’Etat, à l’instar de Chayma Issa, Ayachi Hammami et Ahmed Nejib Chebbi, récemment arrêtés après le verdict de la Cour d’appel de Tunis.

Rappelons à l’aube de ce vendredi 28 novembre dernier, la Cour d’appel de Tunis a rendu son verdict définitif concernant les accusés dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État avec des peines de prison variant de 5 ans (l’avocat Ayachi Hammami) à 45 ans (l’homme d’affaires et lobyiste Kamel Eltaief).

Y. N.