En photos | Mobilisation contre l’abattage des chiens errants

Une nouvelle manifestation pour la cause animale a été organisée ce samedi 6 décembre 2025, devant l’Assemblée au Bardo pour protester contre l’abattage des chiens errants.

A l’appel de l’Association de Protection des animaux de Tunisie (PAT), les activistes pour la cause animale ont à nouveau l’abattage des chiens errants par les municipalités, en rappelant que celle-ci est barbare et inhumaine.

En larmes, les défenseurs de la cause animale ont exprimé leur douleur de voir des chiens se fait tirer dessus : « Ils ont eux aussi, le droit de vivre !», ont-ils lancé, en appelant à l’abandon de ces pratiques au profit de solutions alternatives plus éthiques et efficaces, telles que la stérilisation et la vaccination.

Ils ont rappelé que des solutions existent, citant la méthode dite « TNVR » (Trap, Neuter, Vaccinate, Return) pour contrôler la population canine et prévenir les maladies comme la rage.

Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement de la société civile tunisienne, qui milite depuis des années pour une meilleure politique de gestion des animaux errants, la voulant respectueuse du bien-être animal et qui demande à être entendue une bonne fois pour toute.

Y. N.