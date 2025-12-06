Décès de deux élèves dans un accident à Mahdia

Un accident de la route survenu à Boumerdès dans le gouvernorat de Mahdia, a coûté la vie à deux élèves ce samedi 6 décembre 2025.

Deux autres élèves ont été blessés et transportés à l’hôpital Taher Sfar de Mahdia, où leur état est dit stable selon une source citée par l’agence Tap.

On notera que les élèves ont été percutés par une voiture alors qu’ils traversaient la route pour rejoindre le bus scolaire et que suite à ce drame les habitants de Boumerdès ont fermé la route menant vers la délégation d’El Jem pour dénoncer la situation des routes et pour appeler les autorités régionales à l’installation de ralentisseurs et de dispositifs d’alerte pour les usagers de la route.

Le gouvernorat de Mahdia qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes, s’est aussi engagé à prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des piétons.

Y. N.