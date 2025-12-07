Tunis | Verdict dans l’affaire des chats brûlés vifs

La femme qui a brûlé des chats à El Mellassine (Tunis) en août dernier, a été condamnée à 15 jours de prison ferme en première instance.

Le tribunal de Tunis 2 a prononcé ce verdict, vendredi 5 décembre 2025, suite aux plaintes déposées par l’Association Rahma et l’Association des amis des animaux et de l’environnement de Tunisie, a rappelé l’avocat Me Hichem Zouaoui sur Diwan FM.

Rappelons que la prévenue avait été identifiée grâce à une vidéo diffusée sur Facebook par une témoin qui l’avait filmée.

Elle a été reconnue coupable et a écopé de 15 jours de prison ferme.

Y. N.