Affaire de «complot» | Amnesty demande l’annulation des peines

Amnesty International a appelé à la libération des détenus et à l’annulation des peines prononcées en appel dans l’affaire de «complot contre la sûreté de l’Etat».

Dans un communiqué publié ce lundi 8 décembre 2025 Amnesty International a lancé un appel urgent aux autorités tunisiennes en dénonçant « une nouvelle vague d’arrestations visant des figures de l’opposition et des défenseurs des droits humains en Tunisie », en référence à l’interpellation de Chayma Issa, Ayachi Hammami et Ahmed Nejib Chebbi.

La même source dénonce des « arrestations et des condamnations politiques et arbitraires qui s’inscrivent dans un contexte de durcissement visant à faire taire les voix opposées au pouvoir en place...»

L’organisation a de ce fait appelé à libérer les détenus condamnés ou poursuivis dans le cadre de l’exercice pacifique de leurs droits, et à mettre fin aux poursuites à caractère politique contre les opposants et défenseurs des droits humains, lit-on encore dans le communiqué.

