​La Tunisie accueille le 6e Forum africain sur «les femmes, la paix et la sécurité»

​La Tunisie accueillera, les 9 et 10 décembre courant, au siège de l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis, la sixième session ordinaire du Forum Africain de haut niveau sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, organisée en coopération avec l’Union Africaine autour du thème : « Vingt-cinq ans après l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité : renforcer la diplomatie multilatérale pour consolider l’agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique dans un ordre mondial en mutation ».

Créé en 2019, ce Forum constitue une plateforme stratégique continentale de dialogue et de planification conjointe visant à renforcer la mise en œuvre de l’agenda relatif aux femmes, à réviser les stratégies communes qui y sont liées et à les développer.

La tenue de ce forum en Tunisie coïncide avec la commémoration, par la communauté internationale, du 25ᵉ anniversaire de l’adoption de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, ainsi que du 30ᵉ anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’Action de Beijing sur les femmes.

Les travaux du Forum, qui se tiendra pour la première fois en dehors du siège de l’Union Africaine, réuniront un grand nombre de personnalités africaines et internationales, ainsi que des représentants d’organisations, d’États membres de l’Union Africaine, de pays partenaires, de centres de recherche, d’associations et d’organisations actives dans la protection des femmes et le soutien à leur rôle dans les domaines de la paix et de la sécurité.

Communiqué