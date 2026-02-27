Tunisie | Alerte au brouillard cette nuit et samedi matin

L’Institut national de la météorologie (INM) a appelé à la vigilance sur les routes pour la nuit du vendredi 27 février et la matinée du samedi 28 février 2026.
Selon les prévisions de l’INM, les conditions atmosphériques seront propices à l’apparition d’un brouillard localement dense qui touchera principalement le Nord du pays, les zones orientales du Centre et du Sud
Le brouillard sera particulièrement épais dans les zones côtières et les dépressions, entraînant une chute de la visibilité horizontale à un niveau critique de moins de 200 mètres, alerte l’Institut en affirmant qu’une amélioration est attendue en milieu de matinée.
Pour les usagers de la route la prudence est de mise et ces derniers sont notamment appelés à réduire leur vitesse, à respecter les distances de sécurité et à utiliser les feux de brouillard.
Y. N.
