Ali Larayedh condamné à 24 ans de prison en appel

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près de la Cour d’appel de Tunis a rendu ses verdicts dans l’affaire de l’envoi de Tunisiens vers les zones de conflits.

Les verdicts ont été prononcés à l’aube de ce vendredi 27 février 2026 rapporte une source judiciaire à l’agence Tap, en précisant que l’ancien chef du gouvernement et ancien ministre de l’Intérieur nahdhaoui Ali Larayedh, condamné à 24 ans de prison, contre 34 ans en première instance.

La même source a ajouté que la Cour d’appel a aussi prononcé des peines de 22 ans à l’encontre de Fathi Beldi et d’Abdelkrim Abidi, une peine de 28 ans à l’encontre de Nourredine Gandouz alors que Lotfi Hammami et Hichem Saâdi ont été condamnés à 24 ans de prison ferme chacun.

Quant à Seifeddine Raïs, porte-parole de l’organisation terroriste Ansar Charia, il a bénéficié d’une réduction en appel avec une peine de trois ans ferme.

