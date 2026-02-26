Veillées ramadanesques | Spectacle Al Hadhra à l’IFT à Sousse

Dans le cadre de ses « Veillées ramadanesques », l’Institut français de Tunisie (IFT) à Sousse transforme sa grande cour pour une soirée riche en spiritualité et en art ce samedi.

Au programme : Al Hadhra, le spectacle de la troupe des « Ouled Bouraoui » pour une immersion totale dans le rituel collectif issu de la tradition soufie, mêlant chants, rythmes et spiritualité. tunisien.

Plus qu’un simple concert, la Hadhra est un voyage sensoriel où se mêlent chants liturgiques et invocations poétiques, rythmes percutants des instruments traditionnels et spiritualité.

Le rendez-vous est fixé pour ce samedi 28 février 2026 à 21h, et l’entrée est libre (les places sont limitées, il est donc conseillé d’arriver tôt).

Y. N.