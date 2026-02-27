Tribunal administratif | Slim Medini : Disparition d’un homme d’exception

C’est avec une immense tristesse et une profonde émotion que la famille judiciaire a appris le décès de Slim Medini, délégué de l’État au Tribunal administratif, survenu hier, dans un accident de la route causé par un chauffeur de taxi collectif sur la route X20,

Le TA a publié un communiqué pour saluer la mémoire d’un homme de loi dévoué, dont la rigueur et l’humanisme resteront gravés dans les esprits.

« Le paysage judiciaire tunisien est en deuil. La communauté des magistrats, et plus particulièrement celle du Tribunal administratif, pleure aujourd’hui la perte du juge Slim Medini, une figure respectée pour son intégrité et son dévouement au service de la justice », lit-on dans le communiqué du Tribunal administratif, qui a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille du défunt

Slim Medini sera accompagné, demain samedi 28 février 2026, à sa dernière demeure au cimetière Zahrat Madine, dans la délégation de Amdoun au gouvernorat de Béja, ajoute encore la même source.

Y. N.