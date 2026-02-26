Migration & retour volontaire | « Rentrer chez soi, repartir à zéro » (OIM)

Il y a quatre ans, Youssouf quittait la Guinée avec l’espoir de construire un avenir meilleur en Europe. Bien que son voyage ne se soit pas déroulé comme prévu, son retour au pays aujourd’hui ne marque pas la fin de son histoire.

De même, Dossou, originaire de la Côte d’Ivoire, s’était lancée dans un parcours pour s’assurer un avenir meilleur. Après mûre réflexion, elle a choisi de rentrer chez elle avec son fils.

Le 25 février 2026, tous trois figuraient parmi les 309 migrants guinéens et ivoiriens qui sont rentrés en toute sécurité dans leur pays d’origine grâce à deux vols charters organisés dans le cadre du programme d’Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration (AVRR) de l’OIM Tunisie.

« Après mûre réflexion, j’ai décidé de retourner dans mon pays. L’OIM m’a apporté un accompagnement complet, à mon fils et à moi en nous fournissant des soins médicaux et des conseils psychologiques, mais aussi en organisant notre retour en toute sécurité et une aide à la réintégration. Avec le soutien de l’OIM, j’ai aujourd’hui hâte d’ouvrir un salon de beauté et de recommencer une nouvelle vie. Cette assistance m’a donné la confiance et le courage de prendre un nouveau départ.», confie Dossou.

Conformément aux procédures de l’OIM, les bénéficiaires reçoivent une assistance personnalisée avant, pendant et après leur retour, notamment une assistance médicale et psychosociale, des moyens de subsistance durables et une prise en charge individuelle.

À leur arrivée, ils bénéficieront d’une prise en charge post-arrivée et d’un soutien à la réintégration, comprenant des services d’accueil structurés, une assistance directe pour répondre à leurs besoins immédiats et l’élaboration de plans de réintégration personnalisés. L’objectif n’est pas seulement de garantir un retour sécurisé, mais aussi de les aider à reconstruire leur vie dans la dignité et la confiance.

« Grâce à l’aide à la réintégration de l’OIM, je vais lancer un projet agricole dans mon village en utilisant des technologies modernes. L’OIM ne m’a pas seulement aidé à rentrer chez moi, elle m’a également donné l’espoir de construire un avenir durable dans mon pays. C’est un véritable nouveau départ », témoigne Youssouf.

Le programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) de l’OIM Tunisie bénéficie du soutien de l’Union européenne et des gouvernements d’Autriche, de la République tchèque, d’’Italie, de France, des Pays-Bas, de Suède et du Royaume-Uni.

