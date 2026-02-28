Makhlouf devant la Cour d’appel le 13 mars prochain

Seifeddine Makhlouf, ancien député Al-Karama à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), devra à nouveau comparaître devant la Cour d’appel de Tunis.

C’est la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis qui a décidé de reporter le procès en vue de poursuivre l’examen du dossier , indique Diwan FM en citant une source judiciaire, ce vendredi 27 février 2026.

La même source rappelle que cette affaire fait suite à une plainte pour offense qui avait été déposée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Y. N.