Gabès | Verdict dans l’affaire des unités polluantes

Le tribunal de première instance de Gabès a rendu son verdict dans l’affaire de la demande de la suspension des activités des unités polluantes du Groupe chimique tunisien (GCT).

Ce jeudi 26 février 2026, la justice a rejeté cette demande d’arrêt pour absence de preuve du préjudice, déplore le collectif Stop Pollution, via un bref post publié sur sa page Facebook.

Ce rejet survient après plusieurs reports de cette affaire portée devant la justice par l’ordre régional des avocats tunisiens et un engagement régional sans relaĉhe et un appui à l’échelle national depuis avril 2025.

Malgré cette nouvelle déception et les cinquante ans de pressions écologiques et sanitaires, la résilience des populations locales à Gabès ne faiblit pas et le combat pour la justice environnementale se poursuit.

Y. N.