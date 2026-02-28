Le Chemin de l’Autiste | Amina Fakhet chante pour la bonne cause

La diva tunisienne Amina Fakhet remonte sur scène ce 28 février au Pavillon Gammarth pour un concert caritatif exceptionnel. Organisée par l’association Le Chemin de l’Autiste, cette soirée promet d’allier l’extase musical à la solidarité.

Ce concert est 100% solidaire car l’intégralité des bénéfices sera dédiée au soutien des enfants autistes, précise l’association, en commentant : En assistant à cette soirée magique, vous offrez bien plus qu’un moment musical… Vous offrez du soutien, de l’espoir et des sourires

Ce moment de partage unique débutera à 21h30 et les revenus serviront à l’acquisition d’un bus plus spacieux, afin de permettre aux jeunes de l’association de bénéficier de sorties éducatives,de socialisation et d’activités externes, essentielles à leur épanouissement et à leur inclusion sociale.