L’huile d’olive biologique tunisienne s’exporte bien

La Tunisie est devenue le leader mondial en termes de superficie consacrée à la culture biologique de l’olivier. Selon la Direction générale de l’agriculture biologique du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, citée par Tunis Afrique Presse (Tap), la superficie totale cultivée par cette filière est d’environ 144 000 hectares. Et à la fin 2025, le pays a réussi à accroître ses exportations de produits biologiques, générant des recettes d’environ 574 000 dollars américains.

«La Tunisie a enregistré un record historique d’exportations d’huile d’olive en décembre, janvier et février. […] Ces résultats constituent un succès majeur pour la diplomatie économique tunisienne», a déclaré Samir Abid, ministre du Commerce et du Développement des exportations, soulignant que les exportations mensuelles d’huile ont dépassé les 50 000 tonnes grâce aux efforts concertés des différents acteurs.

Le secteur de l’agriculture biologique, qui couvre une superficie de 235 000 hectares, est devenu un axe stratégique du système agricole national. Il regroupe environ 6 270 acteurs, producteurs, transformateurs et exportateurs, ce qui témoigne du haut niveau d’organisation et de la solidité des chaînes de valeur.

Le développement de systèmes de certification et de contrôle conformes aux normes internationales contribue à faciliter l’accès aux marchés étrangers.

La forte demande mondiale d’huile d’olive, les conditions naturelles favorables à sa culture en Tunisie et la stratégie nationale adoptée pour le développement du secteur à l’horizon 2030, visant à améliorer la gestion et la qualité des produits, permettent à l’État de maintenir un rythme de développement soutenu.

Il convient de noter que la stratégie nationale pour le développement de l’agriculture biologique vise à stimuler et à diversifier l’économie nationale. Elle prévoit notamment le développement de plusieurs activités économiques, dont l’écotourisme et l’artisanat, dans des zones pilotes à Sejnane, Kesra, El Haouaria, Majel Bel Abbes et Hazoua.

I. B.