Hommage | Le nom du Dr Jed Henchiri désormais gravé au cœur de la Faculté

En coordination avec l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM), la Faculté de médecine de Sfax a rendu hommage, ce samedi 28 mars 2026 au regretté Dr Jed Henchiri.

Dans un communiqué, l’OTJM annonce que le célèbre amphithéâtre n°4 a été officiellement rebaptisé au nom du regretté Dr Jed Henchiri, figure emblématique de la lutte pour la dignité du secteur de la santé publique en Tunisie..

Au-delà du changement de nom, une plaque commémorative a été dévoilée à l’entrée de l’amphithéâtre, retraçant le parcours militant et professionnel du Dr Henchiri, offrant ainsi aux générations futures d’étudiants et de praticiens un rappel vivant de son engagement indéfectible pour l’amélioration des conditions de soin et de travail.

« Tisser le lien entre le passé et l’avenir, c’est aussi savoir honorer ceux qui ont bâti, par leur courage, les fondements de nos revendications actuelles », ont indiqué les organisateur lors de la cérémonie.

Le Dr Jad Henchiri, disparu mais jamais oublié, reste gravé dans la mémoire collective pour son intégrité et sa détermination.

A travers cet hommage, ses confrères et successeurs assurent que son combat pour une santé publique de qualité continue de résonner dans les couloirs de la faculté.