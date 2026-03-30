Report du procès de Khayam Turki pour blanchiment d’argent

La Chambre criminelle spécialisée en matière de corruption financière du Tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce lundi 30 mars 2026, de reporter le procès de l’activiste politique Khayam Turki au 20 avril pour les plaidoiries finales, a annoncé Diwan FM, citant une source judiciaire.

La Chambre d’accusation spécialisée en matière de corruption financière de la Cour d’appel de Tunis avait précédemment renvoyé Khayam Turki devant la Chambre criminelle spécialisée en matière de corruption financière du Tribunal de première instance de Tunis pour qu’il soit jugé pour des accusations liées à des soupçons de blanchiment d’argent et à divers délits financiers.

Rappelons que Khayam Turki est incarcéré depuis février 2023 et qu’il a déjà été condamné à 35 ans de prison ferme dans le cade de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat dans laquelle ont été condamnés plusieurs autres activistes politiques à diverses peines, dont Kamel Letaief, les frères Nejib et Issam Chebbi, Ridha Belhadj, Ghazi Chaouachi, Chayma Issa, Jawher Mbarek, et bien d’autres, qui continuent de clamer leur innocence et de dénoncer un procès à caractère politique.

I. B.