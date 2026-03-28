Tunisie | Décès de l’ancien Pdg de la Steg Othman Ben Arfa

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) a annoncé avec douleur le décès de son ancien Pdg Othman Ben Arfa survenu ce samedi 28 mars 2026.

Othman Ben Arfa, figure emblématique du secteur énergétique a suivi de brillantes études d’ingénieur en électrotechnique en Tunisie puis aux États-Unis et a notamment contribué à la mise en place du système d’aide à la navigation aérienne de l’aéroport de Tunis-Carthage sous la direction de Mokhtar Latiri.

C’est en 1967 qu’il a commecé sa carrière à la Steg ingénieur à la centrale thermique de la Goulette avant d’en devenir le chef jusqu’à 1975 où il a été le responsable de la division de production électricité puis du département.

En 1981 Mokhtar Latiri a eu la responsabilité de différentes directions, celle de la production et du transport, puis celle de l’équipement avant d’être nommé par décret présidentiel Pdg de la Steg.

Othman Ben Arfa a également occupé différentes fonctions, notamment président du Comité maghrébin d’électricité, de l’Union arabe de l’électricité, du Comité scientifique de l’Union des producteurs transporteurs et distributeurs d’énergie électrique et membre de l’Observatoire méditerranéen de l’énergie.

Plusieurs hommages lui ont été rendus, Othman Ben Arfa est décrit comme « un homme intègre et altruiste et un patriote qui a toujours œuvré pour le développement de notre pays »