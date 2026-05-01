L’Italie et la Tunisie renforcent leur coopération navale

Le ministre de la Défense, Khaled Sehili, a rencontré, mercredi 29 avril 2026, au siège de son ministère à Tunis, le chef d’état-major de la Marine italienne, l’amiral Giuseppe Berutti Bergotto, chargé des missions spéciales, lors d’une réunion consacrée au renforcement de la coopération navale italo-tunisienne et à la sécurité en Méditerranée centrale, en présence de l’ambassadeur d’Italie à Tunis et du chef d’état-major de la Marine tunisienne.

Selon un communiqué du ministère de la Défense, M. Sehili a souligné la solidité des relations historiques entre les deux pays et le niveau de coordination entre leurs marines respectives, insistant notamment sur l’échange d’expertise, la formation de plongeurs, les activités sous-marines et l’hydrographie, éléments essentiels à la sécurité de la navigation.

Parmi les domaines évoqués figurent les échanges d’officiers observateurs lors des exercices navals organisés conjointement.

M. Sehili s’est félicité du bon déroulement des travaux de la Commission militaire mixte italo-tunisienne et des résultats de sa 27e session, organisée par la Tunisie en mars dernier. Il a exprimé l’espoir que la coopération puisse évoluer vers un «partenariat stratégique» fondé sur la confiance, le respect mutuel et une vision partagée de la sécurité régionale.

La réunion a également mis en lumière la contribution de l’Italie à plusieurs projets intégrés dans les zones désertiques et le sud de la Tunisie, notamment les expériences de Rjim Maatoug et d’El Mahdeth, dans le gouvernorat de Kebili, ainsi que le soutien logistique apporté à l’Institut de formation professionnelle de plongée de Zarzis.

M. Sehili a décrit la Tunisie comme un acteur clé de la sécurité et de la stabilité dans la région, citant la criminalité organisée transfrontalière, la sécurité énergétique, les opérations de recherche et de sauvetage, les migrations irrégulières et la traite des êtres humains parmi les défis communs. M. Berutti Bergotto a réaffirmé, de son côté, la volonté de Rome de poursuivre le développement de la coopération bilatérale, afin de renforcer les capacités opérationnelles des deux marines et de contribuer à la stabilité en Méditerranée.

Cette visite coïncide avec la présence, au port de La Goulette à Tunis, de la frégate Federico Martinengo, une unité FREMM de la Marine italienne. La Martinengo est le septième navire FREMM italien et le troisième en configuration polyvalente.

Selon la fiche technique officielle de la Marine italienne, elle a été lancée en 2017 et possède des capacités antiaériennes, antinavires et multirôles, avec la possibilité d’embarquer des hélicoptères Sh90, NH90 ou EH101.

I. B. (avec Ansamed).